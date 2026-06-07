وزارة الطيران المدني تنظم الاجتماع الثاني للجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور والحياة البرية

نظمت سلطة الطيران المدني، برعاية وحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الاجتماع الثاني للجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور والحياة البرية، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز منظومة السلامة الجوية وتطبيق المتطلبات والتشريعات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وشهد الاجتماع حضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار كريم جميل مستشار رئيس السلطة ومدير عام الاتفاقيات الدولية ومقرر أعمال اللجنة، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية ومسؤولي البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني.

ويستهدف الاجتماع وضع خطة وطنية متكاملة للتصدي لمخاطر الطيور والحياة البرية والحد من تأثيرها على سلامة الحركة الجوية، بما يسهم في حماية منظومة الطيران المدني المصري وتعزيز مستويات السلامة التشغيلية بالمطارات. كما تم استعراض خارطة الطريق التي أعدتها سلطة الطيران المدني لمواجهة هذه المخاطر وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأكد الدكتور سامح الحفني، خلال كلمته، أن سلامة وأمن الطيران المدني يمثلان أولوية استراتيجية للوزارة، مشددًا على أن مواجهة مخاطر الطيور والحياة البرية مسئولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية.

وأوضح وزير الطيران المدني أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار الالتزام بمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، مؤكدًا أهمية مواصلة الدراسات الخاصة بمسارات هجرة الطيور والعوامل التي تؤدي إلى جذبها في محيط المطارات، بما يدعم اتخاذ إجراءات استباقية فعالة للحد من المخاطر المحتملة على الحركة الجوية.

وأشار الحفني إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرصد والمتابعة ورفع كفاءة إجراءات التعامل مع مخاطر الطيور والحياة البرية وفق أفضل الممارسات العالمية، مع تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المختصة بما يضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة التشغيلية بالمطارات المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض الطيار كريم جميل عددًا من العروض التوضيحية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية في منظومة إدارة المخاطر، إلى جانب أبرز التوصيات والإجراءات التنفيذية المستندة إلى وثائق وتشريعات منظمة «الإيكاو»، للحد من مصادر جذب الطيور والحياة البرية بمحيط المطارات المصرية.

كما تناولت المناقشات تجربة مطار القاهرة الدولي في تطبيق إجراءات الاستجابة لمخاطر الطيور والحياة البرية، واستعراض أبرز التحديات المرتبطة بهذا الملف، بما يسهم في تطوير خطط إدارة المخاطر وتعزيز مستويات السلامة الجوية وفق أحدث المعايير الدولية.