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أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، بإلقاء القبض على مشتبه به بإطلاق النار وسط إسرائيل وملاحقة آخر.

وقُتل مستوطن وأصيب آخرون، بينهم حالات وُصفت بالحرجة والخطيرة، في عملية إطلاق نار وقعت، اليوم، في عدة مواقع قرب منطقة «كوخاف يائير» قرب منطقة المثلث بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر عبرية بالإعلان عن مقتل أحد المصابين الذين نُقلوا لتلقي العلاج عقب العملية، فيما تحدثت التقارير الأولية عن إصابات متفاوتة الخطورة.

وقالت نجمة داود الحمراء إن «حصيلة عملية إطلاق النار قتيل و5 إصابات، من بينهم إصابة خطيرة».

وأكدت مصادر عبرية أن خلفية إطلاق النار في «كوخاف يائير» قومية، وذلك حسبما نشره موقع «وطن» الفلسطيني.

وذكرت القناة 15 العبرية أن إطلاق النار استهدف ثلاثة مواقع مختلفة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة؛ بينهم مصابان بجروح متوسطة في محطة الوقود بمنطقة كوخاف يائير، ومصابان بجروح خطيرة عند مدخل تسور يتسحاق.