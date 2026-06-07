إصابة 5 بإطلاق نار في منطقة كوخاف يائير وسط إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بإصابة 5 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، في منطقة كوخاف يائير وسط إسرائيل.

وبحسب موقع «يديعوت أحرنوت»، وقع إطلاق النار داخل محطة الوقود في بلدة كوخاف يائير (القريبة من مدينة الطيبة) ما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة.

وذكرت التقارير الأولية أن قوات كبيرة من الشرطة هرعت إلى المكان، وبدأت بعمليات تمشيط وجمع أدلة لمعرفة ملابسات الحادث وهوية المنفذ.

وفي بيانها الأول، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها «تلقت بلاغًا حول حادثة إطلاق نار في محطة وقود بكوخاف يائير بالمركز، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة».

وأشارت إلى أن «قوات كبيرة من الشرطة في المكان تعمل على جمع الأدلة وإجراء عمليات تمشيط، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص».