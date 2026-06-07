الإمارات تدعو إلى تعزيز الحماية الدولية للمنشآت النووية السلمية

دعت دولة الإمارات، المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود الرامية لحماية المنشآت النووية السلمية، مؤكدة أن استهدافها يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية لشئون الطاقة والاستدامة الإماراتي عبدالله بالعلاء، أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقد عقب الاعتداء بطائرة مسيّرة استهدف محطة براكة للطاقة النووية، وأدى إلى إصابة مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي للمحطة، من دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأكد بالعلاء، أن الهجمات على المنشآت النووية السلمية تنطوي على مخاطر إنسانية وبيئية واقتصادية جسيمة قد تتجاوز حدود الدول المستهدفة، مشددًا على أن عدم وقوع أضرار إشعاعية لا يقلل من خطورة الهجوم أو تداعياته المحتملة.

وأوضح أن الجهات الوطنية المختصة تعاملت فورًا مع الحادث وفق أعلى معايير السلامة والأمن النووي، مشيرًا إلى أن جميع وحدات محطة براكة ظلت في وضع آمن ومستقر، ولم تُسجل أي آثار إشعاعية أو إخلال بإجراءات التشغيل والسلامة.

وأشار إلى أن حماية المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية تمثل مسئولية جماعية والتزامًا دوليًا راسخًا، مؤكدًا أن الاجتماع الاستثنائي لا يتعلق بالحادث الذي تعرضت له الإمارات فحسب، بل بسلامة ومصداقية منظومة الأمن والسلامة النوويين على المستوى الدولي.

وأكد أن دولة الإمارات لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقًا للقانون الدولي.

وأشاد أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنهج المسئول والشفاف الذي اتبعته الإمارات في التعامل مع الحادث، مثمنين تعاونها مع الوكالة والتزامها بأعلى معايير الأمن والسلامة النووية.

كما أعربت الإمارات عن تقديرها للدول التي دعمت عقد الاجتماع الاستثنائي، وللدول الأعضاء التي أبدت تضامنها معها، مؤكدة دعمها المتواصل للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامها بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز معايير السلامة والأمن والضمانات النووية عالميًا.

وفي ختام كلمته، دعا بالعلاء إلى إدانة الاعتداءات على البنية التحتية النووية المدنية، والحفاظ على الثقة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بوصفها ركيزة مهمة لأمن الطاقة والتنمية المستدامة.

وجاء عقد الاجتماع الاستثنائي بناءً على طلب تقدمت به كل من مصر والأردن والمغرب والسعودية، بما يعكس التزامًا مشتركًا بحماية المنشآت النووية السلمية وضمان نزاهة ومصداقية الإطار الدولي للسلامة والأمن النوويين.

وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها لكل من مصر والأردن والمغرب والسعودية في دعم الدعوة إلى عقد الاجتماع الاستثنائي، كما عبرت عن شكرها للدول الأعضاء التي أبدت تضامنها مع الدولة، ورحبت كذلك بالجهود الرامية إلى إصدار بيان مشترك يؤكد التضامن مع دولة الإمارات ويشدد على أهمية حماية المنشآت النووية السلمية من الأعمال العدائية والتهديدات.