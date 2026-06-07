جيش الاحتلال يعتقل 5 أشخاص بينهم قاصرون خلال توغلات ليلية في القنيطرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 5 أشخاص من ريف القنيطرة، بينهم قاصرون، عقب تنفيذ عمليتي توغل خلال ساعات الليل في مناطق متفرقة من المحافظة.

وتوغلت دورية إسرائيلية بعد منتصف الليل في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، حيث قامت باعتقال أربعة أشخاص، بينهم عدد من القاصرين، بحسب تلفزيون سوريا.

وفي عملية أخرى، أقدمت قوة تابعة للاحتلال على اعتقال الشاب عيسى عبد الله الشنيور، البالغ من العمر 17 عاما، خلال توغل في منطقة مزرعة صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، قبل اقتياده مع بقية المعتقلين إلى جهة غير معلومة، دون الإعلان عن أسباب أو تهم موجهة إليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، شابا من قرية أبو مذارة جنوب القنيطرة، قبل أن تفرج عنه بعد ساعات من احتجازه.

وتشهد محافظة القنيطرة ومناطق من ريف درعا عمليات توغل متكررة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية، تترافق مع إقامة حواجز مؤقتة وفرض قيود على حركة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، فضلا عن تسجيل حالات اعتقال واحتجاز بشكل متكرر.