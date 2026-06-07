استطلاع: 60% من البريطانيين يرفضون التراجع عن قواعد بريكست

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن أغلبية البريطانيين يرفضون التراجع عن قواعد "بريكست".

وكشف الاستطلاع الذي أجرته منظمة "بريطانيا غير المقيدة" (منظمة تدافع عن استمرار استقلال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي)، ومؤسسة يوجوف لاستطلاعات الرأي أن ما يقرب من 60% من البالغين لن يكونوا مستعدين لقبول تقليص صلاحيات المملكة المتحدة في وضع القوانين مقابل الحصول على وصول أكبر إلى السوق الأوروبية الموحدة، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

في المقابل، قال نحو 27% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيكونون مستعدين للتخلي عن جزء من السيادة الوطنية مقابل الاستفادة من السوق الأوروبية الموحدة، بينما أجاب 14% منهم بـ"لا أعرف".

كما أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أُجري يومي 25 و26 مايو الماضي، وشمل أكثر من 2100 شخص بالغ، أن نحو 61% من الرجال و57% من النساء لا يرغبون في التراجع عن بريكست أو إلغاء آثاره.

وتأتي هذه النتائج رغم خطط الحكومة البريطانية لتطوير علاقة أوثق تدريجيا مع التكتل الأوروبي، وهو ما قد يعني التراجع عن بعض المبادئ الأساسية لاتفاق بريكست، بعد عشر سنوات من تصويت البلاد لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكان كل من ويس ستريتينج وآندي برنهام، وهما من الأسماء المطروحة لقيادة حزب العمال البريطاني مستقبلا، قد أعلنا أنهما سيسعيان للحصول على تفويض شعبي لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا وصلا إلى السلطة.

ويبدو أن هذا التوجه يتعارض بشكل واضح مع رغبة شريحة واسعة من البريطانيين، الذين لا يريدون رؤية بريكست يتفكك تدريجيا أو العودة إلى الاتحاد الأوروبي عبر ما يصفه مؤيدو الخروج بـ"الباب الخلفي".

ويُنظر على نطاق واسع إلى الالتزام بقواعد وقوانين الاتحاد الأوروبي باعتباره شرطا أساسيا لأي محاولة مستقبلية لإعادة الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة.