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أوروبا تعرب عن قلقها البالغ إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم

د ب أ
نشر فى : الأحد 7 يوليه 2019 - 1:34 م | آخر تحديث : الأحد 7 يوليه 2019 - 1:34 م

 

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "بالغ القلق" إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم فوق مستوى الـ 67ر3% المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى عام 2015.

وقالت متحدثة باسم مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الأحد: "نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إيران".

وأضافت المتحدثة ماجا كوسيانيتش: "سبق أن طالبنا إيران بعدم اتخاذ المزيد من التدابير التي تقوض الاتفاق النووي".

وتابعت: "نتواصل مع الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق بشأن الخطوات التالية وفقا لبنود الاتفاق"، الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

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