«SAIB» يرتب تمويل مشترك بقيمة 750 مليون جنيه لشركة الخرافى ناشيونال

قام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بترتيب وتسويق وتغطية تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه مصرى لصالح شركة الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنيه التحتيه ــ إنشاء وخدمات بمشاركة تحالف مصرفى ضم 4 بنوك.



وقام بنك «SAIB» بدور المرتب العام الرئيسى ووكيل التمويل ووكيل الضمانات والمستندات، وذلك بمشاركة بنوك المصرى لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية وبنك البركة.



وتوزعت حصص القرض بواقع 200 مليون جنيه لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، و300 مليون جنيه للبنك المصرى لتنمية الصادرات، و150 مليون جنيه لبنك التنمية الصناعية وبالإضافة إلى 100 مليون جنيه لبنك البركة مصر.



وتوجه حصيلة القرض إلى تمويل عمليات المقاولات المُسندة لشركة الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية «إنشاء وخدمات»، والتى تضم محطة نقل كهرباء شرق سوهاج بقيمة إجمالية 25.8 مليون دولار، ومشروع شبكات صرف صحى فى محافظة الشرقية بقيمة 348.6 مليون جنيه، ومشروع شبكات صرف صحى فى محافظة البحيرة بقيمة تبلغ 137.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى محطة صرف صحى فى مدينة المستقبل بقيمة تبلغ حوالى 800 مليون جنيه، إلى جانب أعمال خاصة بميناء القاهرة الجوى.



وأكد طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB»، أهمية توسع البنوك المصرية فى تمويل المشروعات الإستراتيجية التى تحقق تنمية مستدامة تنعكس إيجابيا على الاقتصاد القومى، مؤكدا قدرة القطاع المصرفى المصرى على تمويل جميع المشروعات القومية والخاصة.



وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التى يولى مصرفه اهتماما كبيرا بها خلال الفترة الحالية فى ظل المشروعات القومية التى تعكف الدولة المصرية على تنفيذها، والقادرة على قيادة معدلات نمو البلاد من خلال جذب الاستثمار وتوفير ملايين فرص العمل لارتباط هذا القطاع الحيوى بأكثر من 100 صناعة، واستحواذه على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ومساهمته بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد.