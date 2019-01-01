اكتشاف حالات إصابة بحمى الخنازير الأفريقية جنوب الصين

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.

وذكرت الوزارة الصينية - في بيان اليوم الأحد-، أن الإصابات تم اكتشافها في قرية بحي "قانغبي" بمدينة "قوييانغ" بمنطقة قوانغشي، حيث تسبب المرض الفيروسي في إصابة 42 خنزيرا ونفوق خنزير واحد.

وأضافت الوزارة أنه تم على الفور إرسال فريق إلى المنطقة، وبدأت السلطات المحلية الاستجابة لحالات الطواريء لحجز الخنازير المصابة وإعدامها، فيما قررت الوزارة حظر نقل جميع الخنازير والمنتجات ذات الصلة إلى خارج المنطقة المكتشف بها المرض أو إلى داخلها.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أي إصابة بين البشر حتى الآن. وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 في مقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.