نائب الأمين العام للأمم المتحدة: نعمل على تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية

قالت أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك العديد من الخطط الاستثمارية التي تعمل من أجل تحقيق التكامل بين شعوب القارة الإفريقية.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، اليوم الأحد، «نعمل على تحقيق التنمية المستدامة في القارة وفقا لأجندة 2063، ونعلم جيدًا أن عام 2020 سيكون هاما جدا بالنسبة للاتحاد الإفريقي»، لافتة إلى العديد من الخطط الاستراتيجية.

وتابعت: «نأمل في تحقيق التكامل الإفريقي بين شعوب القارة، وإنشاء منطقة التجارة الحرة يزيد من التبادل التجاري ويحقق التكامل»، لافتة إلى المرأة الإفريقية والتي تلعب دورا هاما في الاتحاد الإفريقي ويقع على كاهلها العديد من المسؤوليات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، والتي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت إلى النيجر، للمشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية له لدى وصوله مطار نيامي، حيث كان في استقباله رئيس النيجر محمد يوسفو.

وتنعقد القمة الإفريقية الاستثنائية الـ12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي برئاسة مصر خلال يومي 7 و8 يوليو الجاري في نيامي بالنيجر، لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي دخلت حيز النفاذ فى ٣٠ يونيو الماضى.