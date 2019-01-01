«المجتمعات العمرانية» تعرض على مجلس الوزراء أوامر إسناد بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح «النهر الأخضر»

تعرض هيئة المجتمعات العمرانية على مجلس الوزراء أوامر إسناد بقيمة 10 مليارات جنيه، تمهيدا للموافقة على إصدارها لصالح الشركات المشاركة فى تنفيذ مشروع النهر الاخضر، تبعا لتصريحات مسئول بوزارة الاسكان تحدث إلى «مال وأعمال ــ الشروق».



أضاف أن الهيئة أصدرت قبل أيام أول أمر إسناد لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى «لتطوير 100 فدان فى مشروع النهر الأخضر بقيمة 860 مليون جنيه».



وقالت مصادر بالوزارة إن الشركات المشاركة فى مشروع النهر الاخضر تعمل بخطاب نوايا انتظارا لإصدار أوامر الاسناد الخاصة بكل شركة.



ويشارك فى تنفيذ مشروع النهر الاخضر شركات أوراسكوم للانشاء، أبناء حسن علام، المقاولون العرب، ريدكون، طلعت مصطفى للانشاءات، بتروجيت، المراسم الدولية للتطوير العمرانى، ويبلغ عرض المشروع 500 متر إلى كيلو، وطوله 35 كم، ويضم منطقة حدائق مفتوحة ومراكز تسوق، ومشروعات فندقية وترفيهية.



وتقع المرحلة الأولى لمنطقة النهر الأخضر على مساحة 1000 فدان تقريبا، بطول 11 كم، ويمتد من الطريق الدائرى الأوسطى الذى يعتبر البوابة الرئيسية لدخول العاصمة الإدارية «منطقة الـGate Way»، ثم منطقة وسط المدينة، ثم منطقة الأعمال المركزية التى تضم منطقة الأبراج «ناطحات السحاب»، وتنتهى المرحلة الأولى بالطريق الدائرى الإقليمى، ويضم النهر الأخضر حدائق مركزية كبرى، ومسارح مفتوحة، وبحيرات صناعية، وبحيرات للفن والرسم، ومكتبات، ومطاعم، ومسطحات خضراء، على أعلى مستوى، ومن المقرر أن تنتهى شركة المقاولون العرب من المساحة المخصصة لها داخل النهر الأخضر فى غضون 18 شهرا، لتكون جاهزة للافتتاح يونيو 2020.



«تتراوح موازنة جهاز العاصمة الادارية للعام المالى 2019 ــ 2020، ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه، توجه للإنفاق على استكمال المشروعات القائمة، ومشروعات جديدة فى البنية التحتية والمرافق» ــ تبعا لتصريحات المسئول.



واعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية عقود مقاولات لمدة ثلاث سنوات بدءا من العام الجارى لتنفيذ استثمارات بالعاصمة الإدارية تبلغ نحو 200 مليار جنيه لمشروعات المرافق والبنية التحتية والاسكان بدون مشروعات الاتصالات والغاز، وبلغ حجم الانفاق على مشروعات العاصمة حوالى 23 مليار جنيه فى الفترة من يونيه 2016 إلى يونيه 2019، بخلاف اربعة مليارات جنيه تم إنفاقها على منطقة الاعمال المركزية التى تضم أعلى برج بإفريقيا.