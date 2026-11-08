رئيسة البرلمان الصربي المنتهية ولايتها: الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ستعقد في 17 نوفمبر

ذكرت رئيسة البرلمان الصربي المنتهية ولايتها اليوم الأحد أن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في صربيا، الذي ستسيطر عليه حركة يقودها طلاب، في أعقاب فوزها الانتخابي الشهر الماضي، ستعقد في 17 نوفمبر.

وحددت آنا برنابيتش موعد الجلسة البرلمانية الافتتاحية، بعد أن أعلنت سلطات الانتخابات في صربيا الأسبوع الماضي النتائج النهائية للتصويت الذي جرى في 25 أكتوبر.

وكانت قائمة الطلاب قد فازت بـ140 مقعدا في البرلمان المكون من 250 مقعدا، بينما حصل الحزب "التقدمي الصربي" على 103 مقاعد، طبقا لتلك النتائج والمقاعد المتبقية ذهبت إلى أحزاب الأقليات العرقية في صربيا.

وكان الطلاب قد قادوا عامين من الاحتجاجات في الشوارع قبل أن يطيحوا بالرجل القوي ألكسندر فوتشيتش في الانتخابات.

واندلعت الاحتجاجات ردا على انهيار مظلة بمحطة قطارات شمال البلاد، أسفر عن مقتل 16 شخصا في شمال البلاد في نوفمبر 2024، وهو أمر أرجعه كثيرون في صربيا إلى فساد في مشروعات بنية تحتية حكومية.