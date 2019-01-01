روسيا تقدم لرائد الفضاء الإماراتي الأول وجبات غذائية حلال

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أعلنت شركة اسباس فود لابورتوي الروسية اليوم الأحد، أنها ستقوم بإعداد الأطباق العربية الحلال لأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري.

وأوضحت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن المنصوري سيتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل على متن مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس-15" مع الروسي أوليج سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مائير.

وسيبقى رائد الفضاء الإماراتي 8 أيام وسيعود إلى الأرض يوم 3 أكتوبر على "سويوز إم إس-12" مع الروسي ألكسي أفتشينين والأمريكي نيك هيج.

وتشمل قائمة الأكل البلاليط والمضروبة والصالونة (وجبات إماراتية) على شكل أطعمة معلبة في علب ألمنيوم. ومن المقرر أن يتم إعداد الأطباق بحلول منتصف الشهر المقبل.

ووقعت شركة (روسكوسموس) مع الإمارات عقدا بشأن رحلة رائد فضاء إماراتي في أكتوبر عام 2018.