الطيران الفرنسي يدمر أنفاقا لداعش شمال تكريت

أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء أن الطيران الفرنسي دمر انفاقا لتنظيم داعش شمال مدينة تكريت، 170كم شمال بغداد.

وأوضحت الخلية، في بيان لها اليوم، أن "الطيران الفرنسي وضمن التحالف الدولي نفذ ضربات جوية استهدفت أنفاقا تستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية في جزيرة كنعوص -140كم شمال تكريت- ضمن قاطع عمليات صلاح الدين"، مشيرة إلى أن "الضربة أسفرت عن تدمير هذه الأنفاق بالكامل".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.