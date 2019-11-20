محكمة تبدأ جلسات الاستماع في قضية التشهير التي أقامها جوني ديب ضد صحيفة بريطانية

بدأت محكمة بريطانية، اليوم الثلاثاء، جلسة الاستماع في قضية التشهير التي أقامها الممثل الأمريكي جوني ديب، ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية على خلفية مقال وصفته فيه "بضارب زوجته".

وشوهد ديب وشريكته السابقة امبر هيرد، وهما يصلان بصورة منفصلة المحكمة العليا في لندن، في حين من المتوقع أن يشارك نجوم سينمائيون آخرون في جلسات الاستماع التي سوف تستمر ثلاثة أسابيع.

وقال محامو ديب، إن الممثل -57 عاما- يقاضى مالك صحيفة "ذا صن" وصحف "نيوز جروب"، على خلفية نشر مقالات مطبوعة وعلى شبكة الإنترنت عام 2018 بعنوان "كيف تشعر الكاتبة جيه كيه رولينج بالسعادة لضم ضارب زوجته جوني ديب لطاقم عمل فيلم فانتاستك فور الجديد؟".

ومحت الصحيفة لاحقا جملة "ضارب زوجته" وغيرت عنوان المقالة، بحسب ما قاله محامو ديب.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية، أن الممثلتين فانيسيا باراديس ووينونا رايدر سوف تدليان بشهادتيهما.