 الآلاف من طالبي اللجوء الكونغوليين يدخلون أوغندا هربا من الميليشيات المسلحة - بوابة الشروق
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الآلاف من طالبي اللجوء الكونغوليين يدخلون أوغندا هربا من الميليشيات المسلحة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 7:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 7:30 م

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن أوغندا استقبلت ما لا يقل عن 3000 لاجئ فارين من ميليشيات مسلحة تروع القرى في مقاطعة إيتوري في الكونغو منذ ثلاثة أيام.

وقال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية، في بيان، إن اللاجئين دخلوا أوغندا بين الأول والثالث من يوليو خلال فتح مؤقت للحدود.

وقالت السلطات الكونغولية إن هذا العدد يمثل جزءا من مجموعة أكبر تضم حوالي 45 ألفا فروا من إيتوري إثر اشتباكات وحشية في مايو.

وبينما عاد البعض إلى ديارهم، لا يزال حوالي 40 ألفا ينتظرون بالقرب من الحدود.

وقال هيلاري أونيك وزير الإغاثة والتأهب للكوارث واللاجئين الأوغندي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أغلقنا الحدود مرة أخرى لأننا لابد أن نحمي البلاد من كوفيد- 19".

وقالت دونيا خان مسؤولة الاتصالات في المفوضية في تصريح لـ (د.ب.أ)، إن 65 % من اللاجئين من النساء والأطفال، مضيفة أنه سيتم إيواؤهم في مركز للحجر الصحي.

وأصدرت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، تقريرا استقصائيا جاء فيه أن جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" توسع عملياتها في الكونغو بعد الحملات العسكرية ضدها.

وتستضيف أوغندا حوالي 4ر1 مليون نازح.

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