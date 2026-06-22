ميسي يتصدر قائمة الهداف التاريخي لكأس العالم

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تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، قائمة الهداف التاريخي لكأس العالم، بعد هدفه في شباك النمسا ضمن منافسات دور المجموعات بالمونديال.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 38، من متابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وضعها في الشباك.

ورفع ميسي رصيده إلى 17 هدفًا، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للبطولة، متجاوزًا الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفًا.

وشهدت المباراة أيضًا إهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء، بعدما احتسب الحكم المصري أمين عمر ركلة جزاء لصالح المنتخب الأرجنتيني، عقب العودة إلى تقنية الفيديو «فار»، إثر تدخل عنيف على لاوتارو مارتينيز.

وتولى ميسي تنفيذ الركلة، لكنه سددها بغرابة خارج المرمى، ليهدر أول ركلة جزاء في هذه النسخة من المونديال.