المكسيكية كاتيا جارسيا تدير مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعيين طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونس وهولندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب تونس مواجهة صعبة أمام نظيره الهولندي صباح الجمعة على ملعب «أروهيد»، في ختام مباريات المجموعة.

وأسند «فيفا» إدارة اللقاء إلى الحكمة المكسيكية كاتيا جارسيا، على أن تعاونها مواطنتها ساندرا راميريز، إلى جانب الإسباني خوسيه إنريكي نارانخو، فيما يتولى الباراجواياني خوان جابرييل بينيتيز مهام الحكم الرابع.

وعلى صعيد المجموعة، ودّع منتخب تونس البطولة رسميًا بعد خسارته في أول جولتين أمام السويد واليابان، دون حصد أي نقاط.

في المقابل، يتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب اليابان صاحب المركز الثاني.