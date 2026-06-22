منتخب مصر للسباحة بالزعانف يشارك في بطولة العالم بكوريا الجنوبية

يستعد المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف للمشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار، والتي تستضيفها مدينة سول بكوريا الجنوبية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو الجاري.

يترأس البعثة مجدي أبو عرام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وتضم البعثة مدرب المنتخب الكابتن رامي آدم.

وتشارك مصر بخمسة لاعبين ولاعبات في البطولة، وهم: ندى مجدي أبو مسلم، مريم حلمي، أحمد هشام، مهاب إيهاب، ياسين محمد.

ومن جانبه، أكد سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن المنتخب المصري المشارك في البطولة خاض معسكرًا خاصًا قبل السفر، باستاد القاهرة الدولي، وذلك لتجهيز اللاعبين للصعود إلى منصات التتويج.

وأشار الشاذلي إلى أن مشاركة اللاعب ياسين محمد، وهو من فئة الشباب، للمرة الأولى، تأتي ضمن خطة الاتحاد لدمج اللاعبين الشباب في صفوف المنتخب، بما يسهم في دعم الفريق بعناصر جديدة بشكل مستمر، ويؤثر إيجابًا على مستوى المنافسة والنتائج، إلى جانب إعداد أجيال متعاقبة تخدم المنتخب.

كما أوضح الشاذلي أنه سيتم تقييم نتائج لاعبي المنتخب الوطني في البطولة، والوقوف عليها بدقة، خاصة وأنها تُعد المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها في إيطاليا خلال شهر أغسطس المقبل.