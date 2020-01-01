 9 وفيات و475 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يوليه 2020 9:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

9 وفيات و475 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 9:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 9:29 م

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 12 حالة عن اليوم السابق.

وارتفع مجموع الإصابات إلى 16 ألفا و879 منتشرة عبر كل مدن البلاد، بحسب ما كشفه جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي.

وكشف فورار، عن تسجيل 9 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 968.

كما أشار إلى رصد 210 حالات جديدة تعافت من الوباء، ليرتفع مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 12 ألفا و94. فيما يتواجد 55 مريضا في العناية المركزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك