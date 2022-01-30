لابورتا : برشلونة ينتظر رد بايرن ميونخ بعد تقديم عرض لضم ليفاندوفسكي

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن تقدم ناديه بعرض لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وأصبح ليفاندوفسكي أهم أهداف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية ومنذ نهاية الموسم الماضي 2021/2022، حيث تألق المهاجم البولندي مع بايرن ميونخ.

كان المهاجم، صاحب الـ 34 عاما، قد سجل 50 هدفا في كل المسابقات الموسم الماضي، ليتصدر ترتيب الهدافين في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.

يشار إلى أن ليفاندوفسكي قد أوضح موقفه بشأن انضمامه إلى برشلونة، حيث أبدى انفتاحا على الفكرة، لكن العملية تسير ببطء في الوقت الذي كشف النادي الكتالوني عن تعاقدات أخرى.

وتم تقديم الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن في ملعب "كامب نو" في يومين متتاليين هذا الاسبوع، في الوقت الذي قال فيه لابورتا إنه لن يكون هناك المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة بسبب الوضع المالي للنادي.

وقال رئيس برشلونة في مؤتمر تقديم كريستنسن:"انت تعلمون أننا قدمنا عرضا للتعاقد مع ليفاندوفسكي ونحن ننتظر رد بايرن ميونخ".

وأضاف: "أريد توجيه الشكر للاعب على رغبته في القدوم، وعلى بايرن أن يقيم العرض ونحن ننتظر ردا".

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن برشلونة قد تقدم بعرضين لضم ليفاندوفسكي في شهري مايو ويونيو الماضيين .

وتضمن العرض الأخير قيمة انتقال وصلت إلى 35مليون يورو إضافة إلى 5ملايين أخرى يمكن أن تذهب لبايرن في صورة مكافأت .