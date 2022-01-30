إبعاد أولياء الأمور عن أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة بأكتوبر

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أغلقت مدرسة الحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة 9 صباح اليوم الخميس، أبوابها، وذلك لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وقام الإداريون المسؤولون عن تنظيم دخول الطلاب بتفتيشهم لمنع دخول أي متعلقات غير مسموح بها، التي شددت عليها وزارة التربية والتعليم قبل مارثون امتحانات الثانوية العامة.

وكما قام أفراد الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات بإبعاد أولياء الأمور من أمام اللجان منعا للتكدس المروري، وطالبوهم بالابتعاد عن محيط اللجان.

وافترش أولياء الأمور الرصيف المقابل للمدرسة، رغم ارتفاع درجة الحرارة.