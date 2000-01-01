مطروح: تقديم 40 ألف خدمة طبية متنوعة خلال 13 يوما بمبادرة 100 يوم صحة

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة قدمت 40 ألفا و431 خدمة متنوعة للأهالي، خلال 13 يوما منذ انطلاقها، في جميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، عمل الفرق الطبية بعدد من العيادات المتنقلة، وتأكد خلالها من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية لهم، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وعمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحيا للمواطنين، من خلال انتشار فرق التواصل المجتمعي، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، وفرق مكافحة التدخين، كما تابع مؤشرات التردد على العيادة المتنقلة، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح أن حملة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة قدمت 4001 خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة، وبلغ إجمالي السيدات المنتفعات 2143 وعدد زيارات السيدات المنتفعات 1858 سيدة، وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 948 زيارة، وتم تطعيم 8537 طفلا، وتقديم الخدمات لـ2069 مواطنا من خلال القوافل الطبية، وتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ19070 مواطنا، وتقديم 5779 خدمة لمبادرات الصحة العامة.

كذلك تم تقديم 1057 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ340 طفلا، فيما قدمت 1962 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي،و244 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و163 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وخدمات أخرى لفحص الأورام السرطانية البروستاتا ، القولون، الرئة، عنق الرحم.

وأكد أنه تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ19070 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والشواطئ والمولات بالمحافظة، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.