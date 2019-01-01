الاستعلام عن الحالة الصحية لـ9 أشخاص أُصيبوا في حادث انقلاب ميكروباص بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ9 اشخاص، أُصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات بالجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، نقلوا إلى مستشفي الصف لتلقى العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.