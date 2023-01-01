 تريزيجيه: كنت قريب من اللعب باسم منتخب قطر.. ولن ألعب في مصر سوى للأهلي - بوابة الشروق
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تريزيجيه: كنت قريب من اللعب باسم منتخب قطر.. ولن ألعب في مصر سوى للأهلي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 12:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 12:44 ص

تحدث محمود حسن «تريزيجيه» لاعب فريق طرابزون سبور التركي، عن بداياته مع لعبة كرة القدم داخل النادي الأهلي.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: «انضممت إلى النادي الأهلي في سن الثامنة، وتألقت في أول مباراة لي مع الفريق وأحرزت 3 أهداف».

وأضاف: «رحلت عن الأهلي في سن الـ 17، والإداري طلب مني إعادة الملابس التي حصلت عليها من النادي حينذاك، وبقيت 4 أشهر بدون نادٍ».

وتابع: «أحد الوكلاء رأيني في إحدى المباريات داخل قريتي في كفر الشيخ، ورشحني للتجنيس للمنتخب القطري وعندما طلب علي ماهر مدرب الناشئين بالأهلي حينذاك مني العودة للنادي وافقت على الفور».

وواصل: «كنت قريب من اللعب باسم منتخب قطر، ولكن بعد مكالمة علي ماهر لي قررت العودة لنادي الأهلي بدون تفكير». 

وأتم: «عندما أقرر العودة لمصر مرة أخرى، سأنضم للنادي الأهلي فهو بيتي، ولن ألعب في أي نادٍ أخر هنا»


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