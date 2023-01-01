تحدث محمود حسن «تريزيجيه» لاعب فريق طرابزون سبور التركي، عن بداياته مع لعبة كرة القدم داخل النادي الأهلي.
وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: «انضممت إلى النادي الأهلي في سن الثامنة، وتألقت في أول مباراة لي مع الفريق وأحرزت 3 أهداف».
وأضاف: «رحلت عن الأهلي في سن الـ 17، والإداري طلب مني إعادة الملابس التي حصلت عليها من النادي حينذاك، وبقيت 4 أشهر بدون نادٍ».
وتابع: «أحد الوكلاء رأيني في إحدى المباريات داخل قريتي في كفر الشيخ، ورشحني للتجنيس للمنتخب القطري وعندما طلب علي ماهر مدرب الناشئين بالأهلي حينذاك مني العودة للنادي وافقت على الفور».
وواصل: «كنت قريب من اللعب باسم منتخب قطر، ولكن بعد مكالمة علي ماهر لي قررت العودة لنادي الأهلي بدون تفكير».
وأتم: «عندما أقرر العودة لمصر مرة أخرى، سأنضم للنادي الأهلي فهو بيتي، ولن ألعب في أي نادٍ أخر هنا»