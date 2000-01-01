ألمانيا: نعارض إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إن بلادها تعارض إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا، وذلك بعد يوم من إعلان مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بتلك الأسلحة التي تلقى تنديدا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين.

ولفتت بيربوك إلى أن ألمانيا تعارض ذلك أيضا بصفتها من بين 111 دولة عضوا في اتفاقية الذخائر العنقودية، والولايات المتحدة ليست طرفا في المعاهدة، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت بيربوك للصحفيين على هامش مؤتمر للمناخ في فيينا: "تابعت التقارير الإعلامية، بالنسبة لنا كدولة طرف في اتفاقية أوسلو فالاتفاقية تنطبق في هذه الحالة" في إشارة لاتفاقية الذخائر العنقودية في العاصمة النرويجية في عام 2008، والتي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الذخائر العنقودية.

وتعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش التي ناشدت كلا من روسيا وأوكرانيا التوقف عن استخدام الذخائر العنقودية.

كما حثت المنظمة الولايات المتحدة على عدم تقديم تلك الذخائر إلى أوكرانيا، وقالت إن قوات الدولتين استخدمتها بالفعل مما أسفر عن مقتل مدنيين أوكرانيين.

وكان البيت الأبيض أعلن أن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا "يجري بحثه فعليا" لكن ليس هناك ما يمكن إعلانه في هذا الشأن.

وتطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الصغيرة التي تتسبب في قتل عشوائي في مساحة واسعة مما يهدد حياة المدنيين، وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرا لسنوات بعد انتهاء الصراع.