4 شهداء في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة

استُشهد 4 مواطنين فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا» إن مسعفين من الهلال الأحمر، انتشلوا جثامين 4 شهداء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة العائلة المقدسة التي تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38,153 شهيدا، و87,828 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد 55 مواطنا، وإصابة 123 آخرين.

وذكرت أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.