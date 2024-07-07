الرئيس الإسرائيلي: الأغلبية المطلقة تؤيد إنجاز صفقة التبادل مع حماس

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، إن «الأغلبية المطلقة تؤيد إنجاز صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن إعادة المحتجزين لدى المقاومة في حماس «واجب على الدولة».

وأكمل: «إن التزامنا بإعادة المختطفين هو التزام مطلق وأسمى، ونحن لا ننساهم ولو للحظة واحدة، والجميع يعمل من أجل عودتهم السريعة إلى ديارهم». وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى وإسقاط حكومة نتنياهو وحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع مباحثات مرتقبة في الدوحة هذا الأسبوع بشأن صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر إسرائيلية، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يلتقي هذا الأسبوع بالدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأن وفدا إسرائيليا يضم خبراء سيتوجه إلى الدوحة أيضا لمناقشة قضايا تنفيذية.

وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار يقضي بضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني. غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.