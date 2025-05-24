الرئاسة السورية: الشرع يلتقي المبعوث الأمريكي بإسطنبول

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، السفير الأمريكي لدى تركيا، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا توماس باراك، في إسطنبول.

جاء ذلك وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية السورية في بيان على حسابها بمنصة "إكس".

وقالت الرئاسة: "التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بالمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، وذلك على هامش الزيارة إلى الجمهورية التركية"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق السبت، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، للأناضول، إن الشرع، وباراك، عقدا لقاء في إسطنبول، دون مزيد من التفاصيل.

وفي الـ23 من شهر مايو الجاري، أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك، توليه مهمة مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، إلى جانب منصبه الحالي، معربا عن فخره بتولي هذه المهمة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشرع، في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولما بهجه.

وبحث الجانبان العلاقات بين تركيا وسوريا، والتطورات الإقليمية والعالمية.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إضافة إلى كبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

ومن الجانب السوري، حضر وزير الخارجية أسعد الشيباني، ومسؤولون آخرون.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.



