قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الوزارة لم ترصد أي فيروسات غير طبيعية منتشرة بين الدواجن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن نسب النفوق في الدواجن طبيعية ومرتبطة بالأحوال الجوية الحالية.

وأوضح أن بعض الدول مثل البرازيل رُصدت بها حالات لفيروسات معينة، لكنها لم تنتقل إلى مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتعامل مع أي دولة بشكل عشوائي أو بدون ضوابط.

ولفت إلى تشكيل لجنة من وزارة الزراعة تجوب أغلب المزارع، موضحًا أن بعض المزارع المفتوحة والتي لم يتم تطويرها أو تحديثها شهدت حالات نفوق بسبب العوامل الجوية وعدم الالتزام بالنظم السليمة في التربية.

ونوه بأن بعض المزارع تقع داخل مناطق سكنية أو في مناطق لا تصلح لتربية الدواجن، وغالبًا ما تكون مزارع صغيرة ومنتشرة، إلا أن الوضع العام لقطاع الدواجن مستقر.

ولفت إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 1.4 مليار طائر سنويًا، وتعد هذه الصناعة من القطاعات الحيوية، حيث يعمل بها عدد كبير من المواطنين وتقدر استثماراتها بنحو 100 مليار جنيه.

وأكد أن أي مرض يتم رصده من قبل الوزارة يُتوفّر له العلاج الخاص فورًا، مشيرًا إلى أن مديريات الزراعة تعمل على مدار الساعة لرصد أي حالة غير طبيعية، وحتى الآن لم يتم رصد أية أمراض غير مألوفة أو خطيرة.