ترامب يصف خطط ماسك لتشكيل حزب سياسي بأنها سخيفة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه مع الصحفيين يوم الأحد، خطط رجل الأعمال إيلون ماسك لتأسيس حزب سياسي بأنها "مثيرة للسخرية".



وقال ترامب ردا على طلب التعليق على خطط ماسك: "أعتقد أن إنشاء حزب ثالث أمر مثير للسخرية. لقد حققنا أنا والحزب الجمهوري نجاحا كبيرا"، مضيفا أن الولايات المتحدة "كان لديها دائما نظام الحزبين".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن إنشاء حزب ثالث سيضيف المزيد من الارتباك"، مشيرا إلى أن ماسك "يمكنه أن يستمتع بوقته"، لكنه رأى أن أي أحزاب بخلاف الجمهوري والديمقراطي "لم تنجح أبدا".

وكان ماسك قد أعلن سابقا، بناء على نتائج استطلاع للرأي أجري على صفحته في منصة (إكس)، عن تأسيس حزب سياسي جديد باسم "أمريكا". وقدم تقييما مفاده أن الإنفاق المفرط والفساد يجعلان الولايات المتحدة فعليا على حافة الإفلاس، مؤكدا أن البلاد تشهد "نظام الحزب الواحد وليس الديمقراطية".

ويُذكر أن ماسك، الذي يُعتبر أغنى شخص في العالم، كان حتى وقت قريب منسقا لهيئة رفع كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) وموظفا حكوميا أمريكيا بصفة خاصة يعمل بشكل تطوعي.

وكان فعليا ضمن المقربين من ترامب، لكن وفقا لمطبوعات أمريكية، بدأت العلاقات بين الرئيس ورجل الأعمال تتدهور خلف الكواليس لأسباب عدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمصالح ماسك التجارية.

وبعد استقالة ماسك من الخدمة الحكومية، شهد الجانبان في 5 يونيو، مواجهة علنية صاخبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث ادعى رجل الأعمال أن ترامب لم يكن ليفوز في انتخابات نوفمبر 2024 دون دعمه، وأيد فكرة محاولة جديدة لعزل ترامب، كما انتقد مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي تروج له الإدارة الأمريكية، والذي يتضمن رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار.

وفي 30 يونيو، صرح ماسك بأنه في حال إقرار هذا القانون، سيتم تأسيس الحزب الجديد في اليوم التالي. وفي 3 يوليو، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بعد أن صادق عليه مجلس الشيوخ، وقام ترامب بتوقيعه في 4 يوليو.