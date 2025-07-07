سرايا القدس تعلن تفجير آليتين عسكريتين إسرائيليتين في حي الشجاعية

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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير آليتين عسكريتين إسرائيليتين في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الاثنين: «بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد عناصرنا تمكنهم من تفجير آليتين عسكريتين إسرائيليتين بعبوات مضادة للدروع -مزروعة مسبقاً- أثناء توغلهم شرق حي الشجاعية في مدينة غزة».

وكثفت سرايا القدس خلال الأسابيع الأخيرة، نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمال القطاع وجنوبه.

وبثت «الجزيرة» مشاهد حصرية توثق كمينا مركبا ونوعيا نفذه مقاتلو سرايا القدس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وشمل الكمين تفجير حقل ألغام برتل من الآليات الإسرائيلية، ومن ثم استهداف قمرة قيادة دبابة بقذيفة مضادة للدروع، وكذلك استهداف منازل تحصن بداخلها جنود الاحتلال بالقذائف المضادة للتحصينات.

كما تضمن الكمين المركب اشتباكات من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية خاصة، ووثق دخول طيران مروحي لإجلاء القتلى والجرحى.

وأظهرت المشاهد تجهيز وإعداد حقل ألغام مكون من 6 عبوات مضادة للدروع، ومن ثم رصد تقدم الآليات المتوغلة وتوثيق لحظة الانفجار فيها، قبل أن يتدخل جيش الاحتلال بـ«مظلة نارية وتغطية دخانية بعد عملية التفجير».

وتضمنت المشاهد إنشاء وصلة نفق أرضية خلال 3 أيام، قبل خروج مقاتلي السرايا منها لاستهداف قمرة دبابة بقذيفة «آر بي جي».

ووثقت المشاهد أيضا لحظات فرار جنود الاحتلال داخل منازل قريبة من مقاتلي السرايا، إذ استُهدف أحد المنازل -الذي كان بداخله 10 جنود- بصاروخ موجه من طراز «107»، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وكذلك استهدف مقاتلو السرايا منزلا آخر يتحصن بداخله نحو 20 جنديا وضابطا إسرائيليا بقذيفة «تي بي جي»، أعقب ذلك اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، وتم توثيق اشتعال النيران في المنزل أيضا.



