وزير الخارجية الهندي: استمرار المحادثات التجارية مع أمريكا رغم التوترات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار خلال فعالية إعلامية في نيودلهي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة والهند تواصلان التفاوض رغم العلاقات المتوترة، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على الواردات الهندية للسوق الأمريكية، وهدد بفرض غرامات لشرائها الخام الروسي.

وأضاف أن المفاوضات التجارية ليس لها إطار زمني محدد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تناقش إدارة ترامب والهند قط شراء نفط خام مخفض السعر من روسيا.

ولا يوجد قرار بشأن الاجتماع المقبل للحوار الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

وقال وزير الخارجية إن الصين والهند كانتا تسعيان إلى تطبيع العلاقات قبل انتخاب الرئيس ترامب في نوفمبر الماضي.