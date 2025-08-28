الجارديان: المدعي العام للجنائية الدولية يواجه اتهاما جديدا بسوء السلوك الجنسي

أفاد تقرير لصحيفة "الجارديان"، بأن امرأة ثانية تقدمت بطلب للتحقيق في مزاعم الاعتداء الجنسي ضد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي تصريحات حصرية للصحيفة البريطانية، قالت المرأة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن خان أساء استخدام سلطته ونفوذه عليها، ووصفت سلوكه بأنه كان "هجوما مستمرا" من التحرشات.

وأضافت: "ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. لقد كان رب عملي".

وزعمت المرأة أنه أثناء عملها لدى خان في بداية مسيرته المهنية، تصرف بشكل غير لائق، حيث عرضها لتحرشات جنسية غير مرغوب فيها، وأساء استخدام سلطته عليها، وسعى مرارًا وتكرارًا للضغط عليها لإقامة علاقة غير شرعية.

ووفقا للصحيفة، تقدمت المرأة بشكوى بعد أن اطلعت على أحدث الادعاءات التي وجهها موظف بالمحكمة الجنائية الدولية ضد خان.

- خان يتنحى عن منصبه

وتنحى كريم خان عن منصبه مؤقتا في مايو الماضي مع اقتراب التحقيق في مزاعم سوء سلوكه الجنسي من قبل محققي الأمم المتحدة من نهايته.

في انتظار نتائج التحقيق في مزاعم اعتداء منفصلة رفعها أحد موظفيه في المحكمة.

- اتهام سابق بسوء سلوك جنسي

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، فإن إحدى مساعدات خان، وهي موظفة في الثلاثينيات من عمرها، قدمت شهادة أمام مسئولي الأمم المتحدة تفيد بتعرضها "لتحرش واعتداء جنسي متكرر من قبل خان، في أماكن مختلفة من العالم، خلال مهام رسمية".

وتتضمن الشهادة رواية مفصلة عن حادثة وقعت في ديسمبر 2023، في فندق "ميلينيوم هيلتون" في مدينة نيويورك، حيث دعاها خان إلى جناحه في وقت متأخر من الليل، وهناك – بحسب أقوالها – "تحرش بها واعتدى عليها جنسيا رغم محاولاتها المتكررة مغادرة الغرفة".

ووفقا للصحيفة، تم تقديم الشكوى ضمن تحقيق داخلي أولا، لكن سرعان ما أغلق الملف، ما أثار الشبهات حول محاولة التستر أو التقليل من شأن الاتهامات.

لاحقا، تقرر فتح تحقيق خارجي تحت إشراف هيئة مستقلة لضمان الشفافية، وسط ضغوط متزايدة من موظفين حاليين وسابقين في المحكمة.

- خان ينفي الاتهام الموجه له

في المقابل، نفى خان عبر محاميه جميع الادعاءات، واعتبرها عارية عن الصحة تماما، مؤكدا التزامه بالتعاون الكامل مع أي تحقيق.

- هل لإسرائيل علاقة بالاتهامات الموجهة لخان؟

يذكر أن هذه الاتهامات جاءت قبل إعلان كريم خان عن طلب إصدار أمر اعتقال هو الأكثر إثارة في تاريخ المحكمة، استهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد مثل هذا الإعلان سابقة غير معهودة، كونها المرة الأولى التي يسعى فيها مدع عام في المحكمة إلى ملاحقة قضائية ضد زعيم حليف للغرب.

الخطوة أثارت ضجة سياسية وقانونية دولية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت تعمل منذ شهور على منع اتخاذ مثل هذا الإجراء. كما أثار توقيت الإعلان شكوكا وتساؤلات في أوساط دبلوماسية وقانونية، عما إذا كان خان يحاول صرف الانتباه عن الفضيحة المتصاعدة المرتبطة باتهامات التحرش والاعتداء الجنسي.