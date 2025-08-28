ماذا قالت إسرائيل عن تفعيل الترويكا للعقوبات على إيران؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على إعلان الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، اليوم الخميس، تفعيل عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال ساعر، إن "خطوة الترويكا بإعادة فرض العقوبات على إيران مهمة وأمرٌ لا مفر منه"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

ووفق رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، فإن الدول الثلاث "ستسعى لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع إيران".

وأضافت: "فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستواصل مناقشة إيران في عرض تمديد القرار الذي يكرس الاتفاق النووي لعام 2015".

وحثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران على "الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي".

وعلّق مسئول إيراني كبير على الإعلان، بالقول لرويترز: "خطوة الدول الأوروبية الثلاث هي ضد الدبلوماسية وليست فرصة لها".

وأكد المسئول أن "خطوة دول الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة".

وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أبلغوا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنهم سيفعّلون آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران، الخميس.