في أعقاب اجتماع المركزي.. بنك مصر يستعدّ لدراسة خفض أسعار الفائدة


نشر في: الخميس 28 أغسطس 2025 - 7:34 م | آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 7:34 م

في أعقاب اجتماع اليوم للبنك المركزي المصري، والذي شهد تخفيض الفائدة بنسبة 2%، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة "الأصول والخصوم"، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الشهادات ومنتجات البنك.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

