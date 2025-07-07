لقي شخصان مصرعهما، اليوم، في حادث تصادم قطار أثناء محاولة عبورهما رصيف محطة أبوتيج.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم قطار بشخصين بدائرة أبوتيج.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والمباحث برئاسة العميد أحمد حربي رويس، رئيس فرع الجنوب، وأبين من المعاينة أنه أثناء عبور مصطفى سمير محمد (45 سنة)، موظف بالوحدة المحلية لمركز أبوتيج، والسيدة فاطمة عبد الحليم عبد الحافظ (75 سنة)، تعرضا للحادث.

وكشفت تحريات المقدم أحمد أبو حطب، رئيس مباحث قسم أبوتيج، ومعاونه الرائد أحمد صبحي، بإشراف العميد مصطفى حسن، رئيس مباحث المديرية، أن المتوفى يعمل سائق توكتوك بجانب عمله بالوحدة المحلية، وأثناء قيامه بتوصيل المتوفية إلى رصيف المحطة طلبت منه مساعدتها للصعود إلى الرصيف، وأثناء محاولة تخطي خط السكة الحديد كان القطار قادمًا فاصطدم بهما، مما أسفر عن وفاتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار عبدالرحمن صقر، مدير نيابة أبوتيج، بالتصريح بدفن الجثث، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.