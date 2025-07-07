الأرصاد الهندية تصدر تحذيرا من حدوث فيضانات مفاجئة في 12 مقاطعة بولاية جهارخاند

أصدرت السطات الهندية، تحذيرا من حدوث فيضانات مفاجئة في 12 مقاطعة بولاية جهارخاند، حتى الساعة 05:30 من مساء اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، بحسب ما أوردته صحيفة "برس تراست أوف إنديا".

وأفادت الصحيفة الهندية، بأن التحذير أعلنه مسئول في هيئة الأرصاد الجوية الهندية، في الوقت الذي هطلت فيه أمطار غزيرة إلى متوسطة، على أجزاء كبيرة من الولاية الواقعة في شرق البلاد.

وجاء في نشرة صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الهندية، أن المقاطعات المعرضة لخطر حدوث الفيضانات المفاجئة هي: جارهوا، وبالامو، ولاتيهار، ولوهارداجا، وجوملا، وسيمديجا، وخونتي، ورانشي، وبوكارو، وسارايكيلا، وغرب وشرق سينجبوم.

وتشهد أجزاء كبيرة من ولاية جهارخاند، ومن بينها رانشي، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة منذ أمس الأحد.