أوتشا: منظومة الغذاء في قطاع غزة تعاني انهيارا شاملا

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (اوتشا) أن منظومة الغذاء في قطاع غزة تعاني انهياراً شاملاً.

وقال أوتشا، خلال بيان صادر اليوم الاثنين، إن منع وصول المساعدات إلى القطاع "يعني قتل المزيد من الأرواح"، في ظل اشتداد المجاعة في غزة، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

في السياق ذاته، ذكر مكتب أوتشا أن الأسر في غزة تُجبر على المجازفة بحياتها للحصول على الطعام، مؤكدا أن معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال، وأن حليب الرُّضع يوشك على النفاد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون، الليلة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عيادة طبية وسط مدينة غزة.

وأوردت "وفا" استشهاد 6 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 15 آخرين في غارة للاحتلال استهدفت غرفة في عيادة الرمال في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 100 فلسطيني، بينهم 11 من منتظري المساعدات، يوم الأحد.