لافروف يلتقي نظيريه البرازيلي والهندي على هامش قمة بريكس

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وزير الخارجية الروسي بحث العلاقات الثنائية والتعاون في إطار مجموعة بريكس

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأحد، اجتماعين منفصلين مع نظيريه البرازيلي والهندي، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

جاء الاجتماعان على هامش قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 6 و7 يوليو الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف التقى وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية الراهنة.

كما أجرى لافروف لقاءً آخر مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ناقش خلاله الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى آفاق توسيع التعاون ضمن إطار مجموعة "بريكس"، التي من المقرر أن تتولى البرازيل رئاستها مجددًا في عام 2026.

وتطرّق الوزيران كذلك إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.