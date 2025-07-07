

أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في سنترال رمسيس.

وقال في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد النيران وتواصل الآن عمليات التبريد.

وأضاف أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لحصر الخدمات التي تأثرت جراء الحريق، مؤكدًا أن بعض المناطق والمستخدمين تعرضوا لانقطاع مؤقت، إلا أن الخدمات بدأت تعود تدريجيًا من خلال نقل الأحمال إلى خطوط بديلة.

وتابع: «من الطبيعي أن يحدث تحميل على خطوط بديلة في مثل هذه الحالات، ونعمل على إعادة كافة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن».

وأشار إلى أنه سيتم لاحقًا إصدار تقارير رسمية بشأن أسباب الحريق بعد انتهاء عمليات الاستعادة الكاملة، مؤكدًا أن الأولوية حاليًا هي لضمان عودة الخدمات لجميع المستخدمين بأسرع ما يمكن.

واندلع حريق هائل داخل مبنى سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة، وخلف 21 إصابة بحسب وزارة الصحة.

وتسبب الحريق في تعطل مؤقت جزئي لعدد من الخدمات المرتبطة بالإنترنت والاتصالات منها الخدمات المصرفية سواء ماكينات الصرف أو التطبيقات المرتبطة بشبكات الاتصالات وشركات المحمول.

وتأثرت جزئيا خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق المحيطة، وذلك نتيجة تضرر بعض المعدات الفنية داخل مبنى سنترال رمسيس موقع الحريق.