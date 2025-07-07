الدحيل القطري يتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الإثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي، ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان السابق.

قال الدحيل في بيان رسمي "توصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع فيراتي يقضي بانتقاله لصفوف الفريق قادما من النادي العربي في صفقة تمثل إضافة قوية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".

أشار إلى أن فيراتي البالغ من العمر 32 عاما يعدُ أحد أبرز الأسماء في خط الوسط لما يمتلكه من خبرة واسعة اكتسبها عبر مسيرته الاحترافية.

سبق لفيراتي اللعب مع أندية بيسكارا في إيطاليا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب مشاركاته الدولية مع المنتخب الإيطالي بجميع فئاته حتى المنتخب الأول.