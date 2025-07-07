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أنقذ كشاف هاتف محمول صاحبه من موت محقق في حريق سنترال رمسيس بعدما استخدمه في التواصل مع قوات الحماية المدنية ولفت انتباههم لتواجده داخل المبنى.

وقال مصدر أمني إن قوات الحماية المدنية لاحظت وجود ضوء خفيف يظهر بشكل متقطع من داخل أحد النوافذ بالمكاتب الإدارية الموجودة بالطابق السابع القريبة من النيران.

وبالتأكد من مصدر الضوء تبين أنه أحد العاملين بالمبنى احتجزته النيران داخل مكتب بالطابق السابع ولم يتمكن من الخروج منه بسبب كثافة الدخان بالطابق.

وأضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخراج الموظف العالق بالمبنى، وتمت إجراء عمليات الإسعاف الأولية له من قبل الطاقم الطبي الموجود للتأكد من سلامته.

وأنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة مجموعة من الموظفين المحاصرين أعلى سطح مبنى سنترال رمسيس بعد أن فروا من ألسنة النيران.

وقال مصدر أمني إن الموظفين بالطوابق العلوية والتي تعلو الحريق استطاع عدد منهم النزول قبل أن تشتد النيران ولكن البعض علق بالطوابق العلوية فلجأوا للصعود إلى سطح المبنى للهرب من النيران.

وأضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ الموظفين العالقين أعلى المبنى عن طريق استخدام السلالم الهيدروليكة الخاصة بالحماية المدنية، مؤكدا على استمرار القوات الأمنية في محاصرة ألسنة اللهب ومحاولة السيطرة على الحريق.

وصل اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة لموقع حريق سنترال رمسيس لمتابعة عمليات الإخماد التي تقوم بها الحماية المدنية والتأكد من التعامل الأمني.

عطل مؤقت

تسبب حريق سنترال رمسيس بالقاهرة في عطل مؤقت لخدمات الإنترنت ببعض المناطق في العاصمة.

وشب حريق هائل بستنرال رمسيس بالقاهرة وتصاعدت الأدخنة الكثيفة الداكنة وألسنة النيران من داخل المبنى وسط محاولات من الحماية المدنية للسيطرة عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أمن سنترال رمسيس بنشوب حريق هائل داخل السنترال.

على الفور، دفعت الأجهزة الأمنية بخمس عربات إطفاء مدعومة بسيارات إسعاف لمحاولة السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها للمباني المجاورة.