

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس، مضيفا أن «العمل جار لاستعادة خدمات الإنترنت والاتصالات التي تأثرت، وفي خلال ساعة ستبدأ العودة على مراحل».

ووجه خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية «TEN» رسالة طمأنة للمواطنين المتضررين قائلا: «الفرق الفنية تحاول الآن استعادة الخدمات، خلال ساعة ستبدأ على مراحل عملية استعادة الخدمات».

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري حاليا تحقيقاته لمعرفة أسباب الحريق، ومن المتوقع أن يصدر بيانا رسميا يوضح كافة التفاصيل خلال نصف ساعة.

وأشار إلى أن حصر الخسائر الفنية لم يبدأ بعد، موضحا أن سنترال رمسيس يعتبر «من السنترالات الأساسية في مصر، ويعد نقطة ربط أساسية بالشبكات كلها».

ونفى في الوقت ذاته الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول انقطاع الخدمة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن التأثير يقتصر على جزء من القاهرة الكبرى».