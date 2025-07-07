أبو مسلم: مصطفى محمد قريب من الأهلي بنسبة 80٪

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر كان يستحق الوصول إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع ظهورًا أقوى من جانب لاعبي الأهلي خلال مشاركتهم في البطولة.

قال أبو مسلم في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «كنت أتوقع أن يظهر الأهلي بشكل أفضل في كأس العالم.. الفريق يمتلك الإمكانيات، لكن المستوى لم يكن على قدر التوقعات».

تطرق نجم الأهلي السابق إلى الحديث عن المدير الفني الأسبق مانويل جوزيه، مؤكدًا: «هو أفضل مدرب تعاملت معه، ويملك قدرة غير عادية على إدارة غرفة الملابس وفرض شخصيته على النجوم».

وفي تقييمه للوضع الإداري داخل الفريق، شدد أبو مسلم على ضرورة وجود مدير كرة قوي داخل القلعة الحمراء، مضيفًا: «الأهلي بحاجة إلى كوادر جديدة خلال المرحلة المقبلة، تضمن استمرارية النجاح والانضباط داخل الفريق».

وعن أبرز المدافعين في الدوري المصري، اختار أبو مسلم ثلاثة لاعبين، قائلًا: «ياسين مرعي من المدافعين المميزين حاليًا، كما أرى أن عمرو الجزار ومحمود الجزار أيضًا من أفضل المدافعين في مصر».

انتقد أبو مسلم أداء المدافع المغربي أشرف داري مع الأهلي، موضحًا: «حتى الآن لم يقدم ما يشفع له للاستمرار، ويعاني من البطء والتوهان داخل الملعب، وأرى أن أحمد رمضان بيكهام يتفوق عليه».

وفي سياق آخر، كشف أبو مسلم عن موقف مصطفى محمد من الانضمام للأهلي، قائلًا: «اللاعب لا يمانع ارتداء القميص الأحمر، إن توفرت الظروف المناسبة، الأهلي أنهى اتفاقه مع اللاعب ويتبقى التفاوض مع نانت الفرنسي، إذ رصد مبلغ 2 مليون يورو لضمه لكن نانت يريد الحصول على 5 ملايين، لكنيّ أؤكد أن اللاعب قريب من الأحمر بنسبة 80 %».

واختتم حديثه بانتقاده لسلوكيات لاعبي الكرة المصرية، قائلًا: «اللاعب المصري بطبعه طماع، يريد أن يحصد كل شيء في آنٍ واحد من حب الجماهير، المال، والبطولات، دون التنازل عن أي جانب».