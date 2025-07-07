محافظ بني سويف ومستشار الرئيس يتفقدان سوق الدهشوري الحضاري قبل افتتاحه

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، في جولة ميدانية لمعاينة مشروع تطوير سوق الدهشوري الحضاري بمدينة بني سويف، الذي تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل وجارٍ إضافة اللمسات النهائية تمهيدًا لافتتاحه أمام المواطنين.

تأتي هذه الجولة ضمن متابعة المشروعات التنموية بالمحافظة لتطوير جودة حياة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

رافقهما خلال الجولة كل من اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر، معاون المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية من ديوان عام المحافظة وصندوق التنمية الحضرية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يُعد نقلة نوعية للقضاء على الأسواق العشوائية، من خلال إنشاء سوق حضاري متكامل يوفر بيئة آمنة وخدمات متكاملة للبائعين، تشمل اشتراطات الحماية المدنية والصرف الصحي والتهوية والإضاءة الطبيعية. وأكد أن السوق الجديد يصحّح كل سلبيات السوق القديم من تراكم عشوائي وتدهور إنشائي.

كما تضمن مشروع السوق مساحة متميّزة بقلب المدينة تشمل 79 محلًا للخضروات والفاكهة والمواد الغذائية، و18 محلًا للأسماك، بالإضافة إلى أكشاك ومحلات للأدوات المنزلية والخردوات. وتم تصميمه لفصل الأنشطة بهدف الحفاظ على النظافة وتقليل التلوّث، مع توفير معايير الأمان للمواطنين والبائعين.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها المحافظة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 44 مليون جنيه، ممولة بالكامل من الصندوق، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل تنظيم الأسواق العشوائية واستخدام الأراضي الحيوية بكفاءة.

بدوره، أشاد اللواء خالد فودة بالمشروع، واصفًا إياه بأنه نموذج متكامل يرفع جودة الخدمات ويعزز التنمية المحلية، ومؤكدًا أن هذه التجربة يمكن تعميمها على باقي المحافظات.

كما حث الجهات التنفيذية على سرعة تذليل أي عقبات أمام إنجاز اللمسات الأخيرة، لضمان افتتاح السوق وتشغيله بكامل طاقته، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق لتحقيق الاستفادة المثلى وتعزيز جهود التنمية المحلية المستدامة.