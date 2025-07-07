شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجمات جوية في وقت مبكر من اليوم الاثنين، استهدفت موانئ ومنشآت يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ورد الحوثيون بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بشن المزيد من الهجمات، إذ قال، في بيان: "ما ينطبق على إيران ينطبق على اليمن، أي طرف يرفع يده ضد إسرائيل، ستقطع يده، سيواصل الحوثيون دفع ثمن باهظ لقاء أفعالهم"، وفق تعبيره.

وجاءت هذه الهجمات بعد هجوم أمس الأحد، استهدف سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، اندلعت فيها النيران وغمرتها المياه، مما أجبر طاقمها لاحقا على مغادرة السفينة.

وتوجهت أصابع الاتهام في الهجوم على سفينة الشحن "ماجيك سيز" المملوكة لليونان إلى الحوثيين على الفور، خاصة أن شركة أمنية قالت إن قوارب مسيرة مفخخة يبدو أنها ضربت السفينة بعد استهدافها بأسلحة خفيفة وقذائف صاروخية.

ونشرت وسائل إعلام الحوثيين تقارير عن الهجوم، لكنها لم تعلن مسئوليتها عنه، وقد يستغرق الأمر في بعض الأحيان أياما قبل أن يعترفوا بشن هجوم.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في الحديدة ورأس عيسى، والصليف، بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء في رأس الكثيب.

ونشر جيش الاحتلال لقطات مصورة تظهر طائرة إف-16 تنطلق من إسرائيل لتنفيذ الضربة، والتي جاءت بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا للمنطقة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "الدفاعات الجوية اليمنية تصدت بفعالية للهجمات الإسرائيلية"، دون تقديم أدلة.

وأعلن سريع، اليوم الاثنين، استهداف إسرائيل عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.