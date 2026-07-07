أحمد عبد اللطيف في حوار مفتوح وتوقيع أول لـ«حفلة الدوبلير» بمعرض مكتبة الإسكندرية

يحل الكاتب والروائي أحمد عبد اللطيف، ضيفًا على معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، الخميس 9 يوليو، في لقاء مفتوح يتناول مشروعه في الكتابة والترجمة، ويديره الكاتب إيهاب بديوي، وذلك من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء.

ويعقب اللقاء أول حفل توقيع لرواية «حفلة الدوبلير»، الصادرة عن دار العين للنشر، في جناح الدار بالمعرض، من الساعة السابعة حتى الثامنة مساء، حيث يلتقي الكاتب بالقراء ويوقع نسخ الرواية.

وكانت دار العين للنشر قد أعلنت تنظيم حفل التوقيع ضمن فعاليات مشاركتها في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، ودعت زوار المعرض إلى حضور اللقاء والمشاركة في حفل توقيع الرواية.

في إسبانيا في عهد فرانكو، وفي جمهورية الحيرة الخيالية بالتوازي، تنطلق رصاصة واحدة في عيد تنصيب الرئيس، لتنطلق معها أحداث رواية حفلة الدوبلير.

ثمّة مؤلف مجهول يهرب من الرقابة، فينسب عمله إلى مترجم لا وجود له، وثمّة مترجم بات له وجود يبحث عن مؤلف الرواية. وبين العالمين، رئيس يستعين بدوبليرات ليؤدوا مهامه الوظيفية والحياتية.

في هذه الملهاة الساخرة، يطرح أحمد عبد اللطيف أسئلة عميقة حول السلطة بكل تجلياتها، والإنسان بكل تناقضاته، بينما تتصدر الهوية والتاريخ المشهد حيث يختلط الأصل بالصورة، حتى لا نكاد نعرف أيهما الحقيقي وأيهما المزيّف.

​أحمد عبد اللطيف روائي ومترجم مصري، تخرّج في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وحصل على الماجستير في الأدب المقارن من جامعة أوتونوما دي مدريد.

جدير بالذكر أن المعرض مستمر في الفترة من الاثنين 6 يوليو وحتى الإثنين 20 يوليو 2026، وتقام الدورة الحادية والعشرين بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، برعاية بنك ABC، ويتسم المعرض هذا العام بالبرنامج الثقافي المتنوع الذي يضم ندوات وأمسيات وورشًا فنية وأنشطة للأطفال، إلى جانب مشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية.