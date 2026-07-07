 الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 9 من أفرادها وخطف 5 في هجوم مسلح على نقطة تفتيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 9 من أفرادها وخطف 5 في هجوم مسلح على نقطة تفتيش

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 10:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 10:42 ص

أفادت الشرطة الباكستانية بمقتل تسعة من أفرادها وخطف خمسة آخرين، في هجوم مسلح على نقطة التفتيش الخاصة بهم في مديرية زيارات بإقليم بلوشستان، مساء أمس الاثنين.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن قائد شرطة زيارات القول، إن "المهاجمين اقتحموا مركز الشرطة في منطقة مانجي بالمديرية، ما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح أسفر عن استشهاد تسعة من أفراد الشرطة".

وأكد المسؤول الباكستاني أن "المهاجمين اصطحبوا معهم خمسة من أفراد الشرطة بعد الهجوم"، مضيفا أنه قد "تم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى المديرية".

ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية، محسن نقوي، عن إدانته الشديدة "للهجوم الذي شنه إرهابيون مدعومون من جانب الهند"، وأثنى على أفراد الشرطة الذين "ناولوا الشهادة".

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