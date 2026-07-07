وزير الخارجية الألماني يدافع عن الانفاق الدفاعي لبلاده ردا على انتقادات ترامب

دافع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن الإنفاق الدفاعي لبلاده في مواجهة انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة.

وقال الوزير في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم الثلاثاء: "ننظر إلى الأرقام، وهي تظهر اتجاها تصاعديا".

وأضاف فاديفول أن ألمانيا ستحقق هدف تخصيص 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي بحلول نهاية العقد الحالي، وقال: "نتفوق في حجم إنفاقنا على كثير من شركائنا... ما تقوم به ألمانيا يحظى أيضا بالمتابعة في واشنطن".

وكان ترامب جدد قبل القمة التي تستمر يومين لحلف الناتو في أنقرة انتقاداته لمستوى الإنفاق الدفاعي لدى شركاء أوروبيين كبار مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ووصف أيضا مساهمة ألمانيا في حلف الناتو بأنها "مثيرة للسخرية".